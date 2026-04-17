Serra e il “dramma tumori”, l’associazione “Incrociamenti” suona la sveglia: “Situazione preoccupante, squarciamo il silenzio istituzionale”

È un tema delicato che si trascina da decenni e che, contestualmente, è di stretta attualità. E genera profonda preoccupazione nella comunità – colpita quasi in ogni famiglia – che vuole andarci a fondo. Ad accendere i fari su quella che ormai è un’emergenza diffusa è l’associazione “Incrociamenti”, guidata da Domenico Dominelli, che intende squarciare il velo di silenzio e spingere all’azione concreta. Un’azione di prevenzione, di chiarezza, di trasparenza per cercare di correggere una rotta che conduce verso altro dolore.

“Non siamo qui per fare facile allarmismo – ha avvertito Dominelli – ma per prendere atto di una situazione decisamente preoccupante. Il nostro obiettivo è lanciare un sasso nel pantano dell’indifferenza e spezzare un silenzio istituzionale che dura da troppo tempo”.

Si è infatti di fronte a un problema sanitario e sociale che si traduce nella disperazione di intere famiglie, costrette a ricorrere (e a rincorrere) a cure complesse e senza certezze, che spezzano anche la resistenza mentale ed economica.

In molti, pensano ad una correlazione tra la crescita esponenziale dei casi e le ombre sinistre che aleggiano sul territorio, non più considerato solo patrimonio naturale ma fonte di possibili rischi. A causarli è stata l’incoscienza dell’uomo che, anziché proteggere i suoi boschi, potrebbe averli avvelenati con discariche abusive, sversamenti illeciti e abbandono di eternit.

Né l’aria né l’acqua né il suolo sono rimasti puri e ora “bisogna prendere di petto la situazione”. Di più, “occorre individuare chi è deputato a indagare e, soprattutto, a intervenire. Esiste – come hanno ricordato i componenti dell’associazione – uno strumento fondamentale, il Registro Tumori, che sulla carta è presente ma che, di fatto, non è mai stato pienamente attuato o reso operativo per mappare scientificamente la diffusione del male in quest’area”.

La compagine ha ribadito che “la prevenzione deve essere seria e costante” rimarcando “la cronica carenza di responsabilità da parte degli enti preposti”.

La conseguente richiesta è stata di un efficace intervento istituzionale che affianchi quello delle associazioni. “Incrociamenti” ha, in questo senso, proposto di rivolgersi ad “un team di oncologi per studiare le specificità del caso locale e risalire alle cause reali del problema”.

Punto di partenza è la sensibilizzazione. Per questo l’associazione mira a confrontarsi con tutti i candidati a sindaco perché “bisogna darsi una mossa”. Ma anche con tutti i cittadini, per renderli ancor più consapevoli e per coinvolgerli in un percorso che deve essere basato sulla condivisione.