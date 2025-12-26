Serra e Cosenza piangono per la morte di Giuseppe Crispo: il giovane muore in un incidente stradale

Si è spenta a soli 22 anni la vita di Giuseppe Crispo, vittima di un drammatico incidente stradale. Il giovane, di origini serresi, lascia un vuoto incolmabile nel fratello e nelle due sorelle, nella madre, nel padre, nella fidanzata, in tutti i parenti. A seguito del rovesciamento della sua auto, avvenuto sulle strade bruzie forse a causa di un colpo di sonno (ma la dinamica è da accertare), era stato portato all’ospedale civile di Cosenza, dove è avvenuto il decesso. Dopo un’infanzia tutt’altro che semplice, si stava costruendo passo dopo passo il suo percorso di vita grazie alla sua volontà di inserirsi nel mondo del lavoro. I funerali avranno luogo domani alle 11 nella chiesa di San Vito Martire in via degli Stadi a Cosenza. Lunedì alle 18 sarà invece celebrata una Santa Messa in suo suffragio nella chiesa Matrice a Serra San Bruno.