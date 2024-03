Serra, due ragazzi dell’Asd “San Bruno” chiamati a svolgere un provino con una società di calcio professionistico

Si aprono interessanti prospettive per due allievi dell’Asd “San Bruno” che hanno dimostrato talento e capacità di inserirsi nel contesto calcistico. Antonio Bava e Domenico Mazzarella (entrambi centrocampisti classe 2009) avranno infatti la possibilità di svolgere un provino (che avrà luogo nelle giornate del 13 e 14 marzo) con una società di calcio professionistico.

Un risultato che inorgoglisce il tecnico Michele Zaffino, “fiero e orgoglioso del percorso dei ragazzi”. “Abbiamo lavorato costantemente con ognuno di loro – ha commentato il coach – cercando di dare sempre il massimo e questo provino è il piccolo traguardo che ogni allievo merita: credo tanto in ognuno di loro. D’altronde lavorare con grandi professionisti porta grandi risultati. Il nostro nuovo tecnico, nonché ex giocatore di serie A Antonio Criniti, ha seguito i ragazzi con particolare attenzione dando loro nuove nozioni, non posso che ringraziarlo per aver messo la sua esperienza a disposizione dei nostri giovani allievi”. Non meno entusiasta il responsabile Salvatore Zaffino, per il quale “lavorare con questi ragazzi è una gioia immensa”. “Sono felicissimo – ha evidenziato – per i nostri allievi. Il duro lavoro ripaga sempre, non può essere altro che meritato. Sono fiducioso, ognuno di loro darà il massimo”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente Cosmo Damiano Zaffino che ha lodato quei ragazzi che ha visto “lavorare duramente senza mai arrendersi”. “È il loro sogno da sempre – ha affermato – e, finalmente, possono concretizzarlo. So per certo che porteranno quello che hanno appreso in campo e daranno il massimo nella prestazione. Ringrazio tutto lo staff per essere riusciti a realizzare tutto questo”.

Al coro si è unito il direttore generale Fernando Staltari: “ho sempre pensato che nessuna esperienza sia più gratificante che veder maturate dei piccoli germogli, ma mai avrei potuto immaginare quante emozioni, pensieri e ansie potessero scaturire dal contatto con i ragazzi. Ciò che mi ha immediatamente colpito – ha precisato – quando sono entrato a far parte del team dell’Asd ‘San Bruno’ è stato il clima di serenità che si respirava, la complicità fra i ragazzi e i loro tecnici e gli sguardi d’intesa. Ho visto arrivare ragazzi timidi, accolti con garbo da compagni più grandi, introdotti dai mister Michele e Salvatore in un ambiente sereno ma competitivo nel quale ciascuno riesce a trovare il proprio spazio senza forzature. È solo così – ha concluso – che si riesce a tirar fuori il meglio di ognuno”.