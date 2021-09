Serra, due bambini positivi al Covid: due classi fermano la didattica in presenza

“Due casi di positività al Covid: si tratta di due bambini, fratelli, frequentanti la scuola elementare di Terravecchia. Sono in buone condizioni di salute; positivo il padre, residente in un altro paese, negativo il resto del nucleo familiare”.

Il sindaco Alfredo Barillari comunica il ritorno del Coronavirus a Serra specificando che “è stato subito attivato il protocollo del caso, ponendo in Did gli alunni delle due classi interessate, in attesa di effettuare i tamponi molecolari di controllo per tutti (saranno effettuati la prossima settimana)”.

Il primo cittadino precisa che “siamo in stretto contatto con il dipartimento di prevenzione con il quale, ormai, c’è sinergia di azione. Come già detto a diversi genitori – conclude – non c’è bisogno di allarmismo bensì è necessaria la massima collaborazione con la dirigenza scolastica e l’Asp”.