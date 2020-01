Serra, dubbi sulla surroga di Luigi Tassone in Consiglio comunale: cosa dice (e non dice) la Legge

Quali sono le ripercussioni dell’elezione di Luigi Tassone in Consiglio regionale per il Consiglio comunale di Serra San Bruno?. La prima interpretazione è stata quella della “reggenza” dell’attuale vicesindaco Jlenia Tucci e l’entrata in Consiglio, per surroga, di Domenico Scarfone. Rileggendo le disposizioni di Legge, quest’esito – in riferimento alla surroga – non sembra però del tutto scontato, anzi.

La disposizione applicabile al caso sembra rinvenibile nell’articolo 53 del Testo Unico Enti locali che, di seguito, proponiamo:

Dispositivo dell’articolo 53 TUEL

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

Come si può notare, se è certo che il posto del sindaco debba essere temporaneamente occupato nella pienezza di funzioni dal vicesindaco (che diventa sindaco facente funzioni), non c’è menzione di eventuali modalità di surroga. Dunque, quale è la procedura da seguire? È sicuro che qualcuno (nella fattispecie Scarfone) debba sostituire Tassone come “consigliere”? Oppure non si deve effettuare nessuna surroga?