Serra, dossi artificiali nelle strade chiave: l’obiettivo è ridurre il rischio di incidenti

Sono partiti stamattina gli interventi di sicurezza stradale consistenti nella creazione di dossi artificiali con attraverso pedonale all’incrocio tra via Giuseppe Maria Pisani (strada che conduce a Mongiana), via San Brunone di Colonia e via Sant’Ugo di Lincoln (direzione Certosa). La misura – che si aggiunge all’installazione di cartellonistica di avviso di pericolo – mira a prevenire i rischi rappresentando un deterrente rispetto alle alte velocità che si potrebbero raggiungere nel rettilineo.



La zona è stata infatti ripetutamente interessata da incidenti, anche mortali, che hanno scosso la comunità aprendo un ampio dibattito sulla necessità di dissuadere i conducenti dal premere l’accelerazione e di stimolare maggiore attenzione nel momento in cui si è alla guida. Analoga azione è stata intrapresa su via Alfonso Scrivo, poiché la stessa conduce a luoghi frequentati da bambini (scuola media) e anziani (locali del distretto sanitario e ospedale).

I lavori, che proseguiranno nella prossima settimana, vengono realizzati rispettando le prescrizioni della Provincia di Vibo Valentia (l’arteria che porta a Mongiana sarebbe di competenza provinciale) ma con risorse nella disponibilità del Comune. In precedenza, altri dossi erano stati creati su via San Brunone di Colonia e via della Pace.