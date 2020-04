Serra, donna si ustiona mentre cerca di accendere il fuoco con l’alcol

Brutto incidente domestico per una signora di origini rumene residente in un palazzo posto all’incrocio tra via Aldo Moro e via Giuseppe Saragat.



Secondo le prime ricostruzioni, stava cercando di accendere il fuoco adoperando dell’alcol quando le fiamme sono divampate procurandole delle ustioni soprattutto alle gambe. Dopo i primi soccorsi dei vicini, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno portata in ospedale, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri. Tanta paura anche per gli abitanti della zona allarmati dalle urla. Successivamente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.