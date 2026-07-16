Serra, donna perde conoscenza ma dopo mezz’ora l’ambulanza ancora non arriva: portata dai parenti in ospedale

Un improvviso malore, la chiamata al 118, l’ambulanza che – trascorsa mezz’ora – ancora non arriva. Brutta esperienza per una 61enne affetta da sclerosi multipla che ieri, intorno a mezzogiorno, ha accusato preoccupanti disturbi avvertendo un senso di vomito per poi perdere conoscenza. Il fatto è avvenuto in località Scorciatina, con il marito della donna che ha subito allertato i soccorsi. L’ambulanza, che secondo quanto raccontato dallo stesso congiunto doveva arrivare da Chiaravalle Centrale, si è fatta attendere oltre i trenta minuti. Timoroso per l’aggravarsi della situazione, l’uomo ha telefonato ai parenti che, provenienti da Simbario, si sono precipitati sul posto ed hanno portato la signora all’ospedale “San Bruno” dove sono stati effettuati i necessari accertamenti. La disavventura si è fortunatamente conclusa solo con uno spavento, superato dal passare delle ore. L’episodio rappresenta però l’ennesima spia del funzionamento di un sistema che la comunità non accetta più e pretende di avere garanzie sul rispetto del diritto alla tutela della salute in un territorio afflitto da troppi disagi e spesso dimenticato.