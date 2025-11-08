Serra, Domenico Scarfone aderisce a “LiberaMente”

Un orientamento, un’opzione, divenuta ora una strada chiara che rafforza il movimento civico serrese “LiberaMente”: la decisione di Domenico Scarfone, commercialista attivo nella città della Certosa, è stata presa dopo diversi confronti avuti con il sindaco Alfredo Barillari e porta un notevole bagaglio di esperienza e di attenzione civica all’attuale compagine che esprime la maggioranza in seno al Consiglio comunale serrese.

Per Barillari, “Domenico è stato sempre un punto di riferimento con cui condividere analisi e pensieri in questi 5 anni di amministrazione. Sono felice che sarà con noi in prima linea e in un orizzonte che guarda ai prossimi 5 anni, dando il proprio contributo al naturale proseguimento di un’azione amministrativa che ha fatto tanto per Serra e in cui le sue qualità umane e politiche saranno preziose”.

L’approdo di Scarfone è stato accolto con entusiasmo da tutto il movimento civico e rappresenta la conferma del lavoro svolto in questi anni dall’Amministrazione comunale che nel 2020 è stata protagonista di “una vittoria storica per Serra San Bruno” e che ha fatto da spartiacque “rilanciando la comunità serrese in un periodo di rinascita culturale e importanti opere pubbliche che hanno tenuto fede alla parola cambiamento”.

“Per me è un’occasione per dare ancora qualcosa di più a una cittadina fantastica a cui sento di appartenere e in cui ho investito – spiega Scarfone – Ho visto in questo gruppo giovane, affiancato da persone esperte, una passione autentica per la propria comunità: alla loro aggiungerò la mia, con la consapevolezza che questa squadra è la migliore per amministrare Serra e continuare un progetto civico che sta raccogliendo ottimi frutti con il sindaco Barillari”.

Il movimento civico vede nell’adesione di Scarfone “una scelta importante di campo” che strizza l’occhio alla competizione elettorale prevista per il 2026 e che rafforza l’intera compagine amministrativa a pochi mesi dal voto.