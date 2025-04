Serra, domenica la tappa conclusiva di RUN4HOPE: lo sport al fianco dell’AIRC

La città della Certosa sarà sede di un’importante tappa della staffetta nazionale RUN4HOPE, il Giro d’Italia podistico solidale non competitivo articolato su venti staffette regionali attuate in contemporanea in tutte le regioni. Beneficiaria delle donazioni abbinate alla parte strettamente podistica sarà Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, nell’anno del 60°, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori fondi per sostenere la ricerca per la cura dei tumori che colpiscono i bambini.

Il progetto beneficia del Patrocinio di CONI, Fidal, Fitri, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (nel 160° dalla fondazione), AIA, ANCI, ASI, AICS, CSI, FIASP, Assocalciatori, Unioncamere, nonché di svariati enti territoriali tra Regioni, Province e Comuni. In Calabria, l’Asd Corricastrovillari ha coordinato le 10 tappe: Morano – Castrovillari, Civita – Cassano, Corigliano – Rossano, Mirto – Calopezzati, Botricello – Catanzaro, Catanzaro – Soverato, Soverato – Caulonia, Caulonia – Roccella Jonica, Roccella – Serra San Bruno, Serra San Bruno – Reggio Calabria.

L’evento di Serra San Bruno è previsto per domenica a partire dalle ore 11.30 e prevede un percorso che comprende Corso Umberto I, lungofiume e ritorno. Si tratta della tappa conclusiva della staffetta e assume una particolare rilevanza sociale. A margine dell’iniziativa verranno venduti rametti di ulivo, maglie e pettorali, saranno donati palloncini ai bambini e un integratore omaggio con ogni pettorale venduto, con il fine di raccogliere donazioni. Dunque, una lodevole iniziativa da incoraggiare e replicare vista la nobiltà dello spirito alla base della sua organizzazione.