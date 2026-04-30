Serra, domenica la presentazione della lista “Rinascita Comune” in piazza Azaria Tedeschi

Si terrà domenica sera, alle ore 19, in Piazza Azaria Tedeschi, la presentazione ufficiale della lista “Rinascita Comune”. Sarà un momento pubblico di confronto e condivisione aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa rappresenta “un’importante occasione per conoscere da vicino idee, programmi e protagonisti di un progetto politico nato con l’obiettivo di costruire un futuro concreto e sostenibile per il nostro paese”. Durante l’incontro saranno illustrati i punti cardine del programma amministrativo e la visione che guida il gruppo.

Protagonisti della serata saranno i candidati della lista e il candidato sindaco Vincenzo Damiani, che incontreranno cittadini, associazioni e realtà del territorio per un dialogo diretto e partecipato.

L’evento si inserisce nel percorso verso le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, un appuntamento fondamentale per il futuro della comunità.