Serra, domenica la presentazione degli atti del convegno “Historia, Espiritualidad, Devoció y Arte”

Saranno presentati domenica 26 marzo alle 16:30, nella chiesa dell’Addolorata, gli atti del convegno “Historia, Espiritualidad, Devoció y Arte” tenutosi a Gilena (Spagna) lo scorso settembre. In quella occasione, anche il sodalizio serrese dei Sette Dolori è stato oggetto di studio e dibattito. Il Centro Studi Theothokos presenta dunque a Serra gli atti dell’importante convegno, durante una manifestazione ospitata dall’Arciconfraternita il cui Priore, Pino Gallè, porgerà i saluti ai relatori e convenuti, insieme al padre spirituale della congrega, monsignor Leonardo Calabretta, e a Franco Giancotti, presidente della Proloco. Gli interventi saranno affidati al professor Enzo Vavalà, priore emerito dei Sette Dolori, a don Vincenzo Schiavello, delegato dei Vescovi della Calabria per le confraternite, al professor Marco Primerano, autore de “Il braciere nella sagrestia”, e al professor Martino Michele Battaglia, Unime-Scuola Superiore per Mediatori linguistici “Don Domenico Calarco” di Reggio Calabria.