Serra, domani mattina distribuzione a carattere eccezionale dei mastelli per la raccolta differenziata

Saranno in distribuzione domani, dalle 9 alle 12 presso il mercato coperto, i mastelli da adoperare per effettuare la raccolta differenziata. L’iniziativa ha carattere eccezionale e si rivolge a chi ne è ancora sprovvisto. I mastelli sono dotati di RFID (Radio Frequency Identification) e consentono di associare ogni conferimento alla singola utenza. L’RFID è il punto di partenza di un sistema ecosostenibile e virtuoso. In particolare, è possibile ritirare due tipi di mastelli: quello per la raccolta dell’uomo e quello per la raccolta delle altre tipologie di rifiuto seguendo lo specifico calendario. Con l’introduzione di questo sistema, la raccolta differenziata a Serra San Bruno ha superato il 60%.