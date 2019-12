Serra, domani la raccolta alimentare promossa dall’associazione “Augustus”

È un invito a pensare a chi ha bisogno in questo periodo che precede le feste. La colletta alimentare promossa dall’associazione “Augustus” per domani presso i supermercati Conad e Punto Plus di Serra San Bruno ha l’obiettivo di stimolare la generosità compiendo un piccolo gesto dal grande significato. Si tratta di dare un contributo sostanziale che non comporta un dispendio economico degno di nota, ma che si traduce in un sollievo per chi vive una fase di difficoltà. Dunque, un messaggio, un gesto capace di ricordarci che, anche nell’epoca della globalizzazione, l’aspetto umano deve avere un ruolo prevalente.