Serra, domani il concerto “L’amor che al più ne avvicina” nell’affascinante palcoscenico di Santa Maria del Bosco

Palcoscenico delle grandi occasioni per una serata che si presenta intrigante e carica di significato. Domani sera, a partire dalle 21.30, la magia della musica incontrerà infatti la bellezza senza tempo di Santa Maria del Bosco, in un’occasione che celebrerà l’arte, la spiritualità e lo straordinario patrimonio serrese.

Nell’ambito del progetto speciale “De Natura et Spiritu – Luci su Santa Maria”, promosso da “Armonie d’Arte” e dall’Amministrazione comunale, andrà in scena il concerto lirico-sinfonico “L’amor che al più ne avvicina”, con l’Orchestra Internazionale della Campania, diretta dal Maestro Leonardo Quadrini.

Ad impreziosire il momento saranno le voci dei soprani Valentina dell’Aversana e Marika Franchino, insieme al tenore Moreno Montalto, in un luogo incantato illuminato ad arte”. Si tratta di appuntamento – con ingresso libero – di grande prestigio che invita cittadini e visitatori a vivere un’esperienza unica, in cui musica, natura e spiritualità si fondono in uno dei luoghi più suggestivi della nostra città.