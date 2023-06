Serra, domani i funerali di Bruno Vavalà e Nicola Callà

Si svolgeranno venerdì alle ore 15 nella Chiesa Matrice i funerali di Bruno Vavalà e Nicola Callà, i due serresi che hanno perso la vita nel drammatico incidente accaduto nelle vicinanze dell’uscita di Simbario nelle prime ore di domenica scorsa. Il sindaco Alfredo Barillari ha disposto il lutto cittadino in segno di solidarietà e vicinanza alle famiglie. Intanto, la comunità sembra ancora non essersi ripresa ed è evidente il clima di estrema tristezza per le vie del paese. Silenzio e incredulità continuano a condizionare una popolazione sconvolta che riflette su mesti accadimenti che si stanno susseguendo negli ultimi anni. Su Corso Umberto I sono stati apposti degli striscioni per ricordare due lavoratori, amati da tutti, che lasciano un vuoto incolmabile. Per i funerali è prevista una grande partecipazione popolare.