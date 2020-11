Serra, docente attende l’esito del tampone fatto il 3 novembre: “Inaccettabile”

“Ho fatto il tampone il 3 novembre, ma ancora sono in attesa dell’esito. È una situazione inaccettabile, le persone non possono rimanere appese per tutto questo tempo. Ho poi provveduto ad effettuare gli esami presso un laboratorio analisi privato (con esito negativo) per una questione di sicurezza personale, ma è chiaro che, per motivi sanitari ed anche di lavoro, ho bisogno dell’esito del tampone ufficiale. Ho inoltre provveduto a formulare esplicita richiesta via email all’Asp, ma senza avere alcuna risposta. Ho provato tante volte a telefonare, ma anche in questo caso senza nessuna risposta. Ad ogni modo, il mio stato di salute è buono”.

Un docente serrese in servizio al Liceo scientifico “Luigi Siciliani” di Catanzaro, dove è risultato contagiato uno studente, esprime la propria amarezza per la “mancanza di informazioni” e sollecita l’Asp a “provvedere nel minor tempo possibile”. Il caso dimostra come i ritardi nel processare i tamponi possano provocare disagi ed incertezze.

Non appena era stato scoperto il caso positivo nel Liceo, il dirigente scolastico aveva raccomandato l’isolamento fiduciario ed il rispetto delle disposizioni normative a tutti coloro che si erano venuti a trovare nella classe interessata.