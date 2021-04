Serra, diventa pedonale il tratto tra il Calvario e la Certosa nel periodo estivo

Valorizzare il viale alberato che dal Calvario conduce a Santa Maria del Bosco rendendo ancora più piacevoli le passeggiate per residenti e visitatori, desiderosi di “assaporare” le bellezze naturali, la pace dei luoghi e la spiritualità bruniana. Con questo scopo, il sindaco Alfredo Barillari ha emesso un’ordinanza per disporre “la chiusura al transito veicolare del tratto di strada compreso tra il Calvario e l’incrocio con via Sant’Ugo di Lincoln:

ogni sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.30 ed ogni domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.30 per il periodo che va dall’1 maggio al 31 luglio; tutti i giorni della settimana dalle ore 8.00 alle ore 20.30 per il periodo che va dall’1 al 31 agosto”. Restano esclusi dall’applicazione dell’atto i dipendenti dell’Arma dei Carabinieri e coloro che devono recarsi presso il locale Comando; i residenti, i proprietari di terreni agricoli, stalle ed allevamenti di animali del tratto.

L’iniziativa, che concretizza una volontà determinata e che traduce una scelta coraggiosa, va nella direzione di rendere realmente fruibili i punti d’eccellenza della città consentendo un più agevole diffondersi di “attività di passeggio, running, ciclismo amatoriale e attività sportive di varia natura”.

Lo spirito dell’azione è quello di interpretare in senso moderno le modalità d’esaltazione dei punti che caratterizzazione Serra San Bruno, ponendo l’accento su un patrimonio naturale unico e su paesaggi lussureggianti che, per essere goduti a pieno, devono essere liberati dalla circolazione dei veicoli e da ogni conseguente possibile forma di inquinamento.

Dunque, diventano pedonali i chilometri serresi che, unitamente al centro storico, rappresentano una meta desiderabile, che la comunità considera motivo di vanto.