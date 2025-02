Serra, disponibile un nuovo campetto di pallavolo nei pressi del Calvario

Si amplia l’offerta sportiva nella cittadina della Certosa. Nell’impianto ubicato nei pressi del Calvario e gestito dall’Asd “Mfs Sport Management” è infatti disponibile il nuovo campetto di pallavolo che va a sovrapporsi a quello di calcetto. L’obiettivo è quello di facilitare una pratica sportiva che, seppur amata da diversi giovani, non è così diffusa anche per la carenza di luoghi in cui esercitarlo. “L’Asd Mfs Sport Management – hanno affermato il presidente Michele Zaffino, il vicepresidente Fernando Staltari ed il segretario Salvatore Zaffino – ha voluto dare una nuova opzione agli amanti dello sport aggiungendo un nuovo tassello al panorama ludico locale. A breve ci saranno ulteriori novità”. Intanto, si muove anche l’Asd “San Bruno” che sta preparando un programma di cui faranno parte stage con importanti società calcistiche. La scuola calcio segue al momento 110 tra ragazze e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 16 anni e punta ad estendere il gruppo per regalare momenti di formazione e divertimento.