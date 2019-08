Serra, disagi per i cittadini serviti dal serbatoio “Castagnari”: “Ogni notte manca l’acqua”

Arrivano diverse segnalazioni da parte di cittadini che lamentano la carenza d’acqua nel quartiere di Spinetto e, in particolare, lungo le traverse di via Catanzaro soprattutto in orario notturno.

Dalle lamentele che sono arrivate alla nostra redazione, emerge che l’acqua non è disponibile nella fascia oraria compresa fra le 23 e le 8 e che tale situazione si verifica con costanza. Nella giornata di oggi, inoltre, ci sono stati anche disagi durante la mattinata.

La zona è quella fornita dal serbatoio di località Castagnari, sottoposto allo stress determinato dall’aumento di popolazione del periodo e dall’uso dell’acqua anche per fini di irrigazione.