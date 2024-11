Serra, disagi per gli studenti dell’Istituto “Einaudi”. Regio: “Responsabilità del sindaco, si consideri l’ipotesi di spostamento nella scuola media”

“Mi devo ricredere: Serra cresce talmente tanto che non abbiamo classi in cui ospitare i nostri studenti”. Il consigliere comunale Vito Regio usa l’ironia per criticare l’Amministrazione comunale e rileva che “la situazione è drammatica”.

Nel nuovo affondo, l’esponente di minoranza afferma che “grazie all’incapacità amministrativa del Re del selfie e della sua Amministrazione, gli studenti che erano ospitati nell’edificio comunale di via Carlo Pisacane dovranno spostarsi nuovamente presso l’ex ragioneria e svolgere le lezioni ad orari alternati.

Questo perché, nonostante gli impegni assunti con la Provincia, si sono dimenticati di fare l’allaccio alla rete di distribuzione del metano”. A suo avviso, il problema risiede nel fatto che “la richiesta è stata fatta solo la scorsa settimana, nonostante la notizia della collocazione nell’edificio risalga a maggio”.

In questo contesto, “a pagarne le conseguenze sono soprattutto gli studenti dei paesi vicini come Nardodipace e Fabrizia che, visti gli orari dei pullman e l’alternanza, stabilita per sopperire all’assenza di classi, saranno costretti ad arrivare a Serra alle 8 per poi iniziare le lezioni alle 12, o uscire da scuola alle 12 per prendere il pullman alle 14”.

Descritto lo stato di cose, il consigliere di opposizione attacca a testa bassa il sindaco e lo invita a “fare mea culpa”, a “chiedere scusa ai ragazzi” e ad “attivarsi per risolvere il problema che lui ha creato, senza addossare la responsabilità al presidente L’Andolina che ha avuto solo la colpa di fidarsi di un primo cittadino troppo impegnato nell’autoincensarsi”.

Quanto alle eventuali assenze degli studenti, Regio sostiene che gli stessi “devono essere messi nelle condizioni di poter frequentare” e, d’altronde, “non possono essere trattati come pacchi da spostare a destra e sinistra a piacimento”. Ne deriva l’invito “a tutti i professori ad essere più comprensivi rispetto alle esigenze degli studenti che vivono questo disagio causato dall’incapacità politica di chi amministra”.

Infine, Regio propone di far “ospitare gli studenti presso la scuola media, vista la disponibilità di aule”.