Serra, disagi all’Ufficio postale: crescono le lamentele dei cittadini

Postazione esterna per il prelievo fuori uso da diversi giorni, ma anche problematiche connesse ai dispositivi all’interno dell’Ufficio postale. Sono questi i motivi che hanno spinto numerosi cittadini a protestare per il disservizio verificatosi nella città della Certosa.



La difficoltà è stata aggravata dal fatto che i disagi si sono verificati all’inizio del mese, quando sono in pagamento le pensioni e le file si allungano. Complicazioni, dunque, per gli anziani, ma anche per tutti coloro che, dovendo effettuare qualsiasi tipo di operazione, hanno visto allungarsi i tempi senza, talvolta, riuscire a “sbrigare la commissione”. Ulteriore motivo di nervosismo è stato poi il fatto che nella tarda mattinata di lunedì l’Ufficio postale si è trovato sprovvisto di denaro contante. Quindi, i cittadini non solo non hanno potuto ritirare denaro dall’esterno, ma nemmeno dall’interno. “Non posso prendere i miei soldi” è stata la battuta più ricorrente. Ed in molti hanno operato il confronto – con tanto di severo giudizio – con le realtà più sviluppate d’Italia.