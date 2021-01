Serra direzione Covid-free: altri guariti, i positivi scendono a 5

“Dopo oltre due settimane di situazione stazionaria, arrivano i referti Asp relativi ai due nuclei familiari in isolamento da giorni. I casi attualmente positivi sono cinque, le persone sono in buone condizioni e non presentano sintomi da più di una settimana. Sono tutti afferenti allo stesso nucleo familiare”.

Arrivano notizie tranquillizzanti dal report del sindaco Alfredo Barillari, che comunica anche che “i guariti totali salgono a quarantanove”.

Il primo cittadino aggiunge che “dalla collaborazione con i medici di base, non risultano casi sospetti” e spiega che “in questo momento è fondamentale continuare a tenere alta la guardia rispettando le regole ed evitando di spostarsi nei comuni limitrofi. I controlli sul territorio continueranno – conclude – e nel caso di violazione delle norme saranno inflitte le relative sanzioni”.