Serra, diramato il programma della Festa di San Bruno

L’Arcipretura di San Biagio Vescovo e Martire ha diramato ufficialmente il programma dei festeggiamenti religiosi e civili in onore del Santo Patrono Bruno.



Dal punto di vista dei riti religiosi, è già in corso il Novenario con le sante Messe celebrate nella chiesa Matrice alle ore 07:30 e 18:00. Sabato 5 ottobre, vigilia della Solennità di San Bruno, alle ore 16:00 avrà inizio il corteo delle Confraternite che muoverà in direzione della Certosa per prelevare il Busto argenteo reliquiario. Dal 5 all’11 ottobre, alle ore 21:00, il tradizionale appuntamento con l’Ufficio cantato. Domenica 6 ottobre, festa del Santo, il programma religioso è naturalmente ricco di appuntamenti: alle 07:30 la Santa Messa; alle 08:30 il canto dell’Ufficio e la messa con le Tre Congreghe; alle 11:00 la Santa Messa cui seguirà la supplica alla Madonna del Rosario. La processione per le vie di tutto il paese avrà inizio alle 14:30; al termine, Santa Messa sempre nella chiesa Matrice. Il programma civile, invece, riguarderà solo sabato 5 ottobre ed è stato realizzato con la preziosissima e fattiva collaborazione della Pro Loco di Serra San Bruno e delle Tre Congreghe. Alle ore 21:30 avrà inizio l’esilarante spettacolo del comico Piero Procopio e la buona musica della Tfr Band; alle 22:30 ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Il 7 ottobre, dopo la celebrazione serale dell’Ufficio, avrà luogo l’estrazione della Riffa. San Bruno ritornerà in Certosa sabato 12 ottobre alle 16:00; prima, alle 15:30, si terrà la Benedizione dei Bambini.