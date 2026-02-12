Serra. Dimissioni da coordinatore di “Liberamente”: Barillari ringrazia Valente

Tutto il gruppo politico “Liberamente” rivolge un profondo e sentito ringraziamento a Fabio Valente, che ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di coordinatore del movimento per “motivi strettamente personali, familiari e professionali”.

“Fabio – afferma Alfredo Barillari, guida strategica e fondatore del movimento – non è stato solo un coordinatore, ma un pilastro fondamentale della nostra storia. Presente sin dalla nascita del gruppo nel lontano 2016 – aggiunge – con il suo supporto costante è stato determinante per la crescita del nostro progetto civico e per il raggiungimento dei traguardi che oggi sono sotto gli occhi della città”.

Le dimissioni non segnano, però, un addio.

“Comprendiamo e rispettiamo la sua scelta – continua Barillari – ma è bene chiarire che per Fabio la porta di Liberamente rimarrà sempre aperta. Egli continuerà a essere parte integrante del nostro gruppo: la sua esperienza e la sua visione saranno ancora preziose in vista della prossima competizione elettorale e in tutte le scelte strategiche che il movimento affronterà in futuro. A Fabio va il nostro più grande ‘grazie’ per quanto fatto finora e un augurio sincero per le sue sfide personali”.

Il gruppo “Liberamente” proseguirà nel solco tracciato in questi anni, confermando “l’unità e la compattezza che lo hanno sempre contraddistinto”.