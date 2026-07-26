“Serra d’Estate 2026”, per “Rinascita Comune” è “un cartellone che delude le aspettative di una città turistica”

I consiglieri comunali Luigi Tassone, Vito Regio e Vincenzo Damiani esprimono “profonda delusione” per il programma di “Serra d’Estate 2026” presentato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfredo Barillari.



“Ancora una volta – spiegano gli esponenti di ‘Rinascita Comune’ – siamo costretti a constatare come l’offerta estiva predisposta dal Comune sia pressoché inesistente e del tutto inadeguata rispetto alle potenzialità e alla vocazione turistica di Serra San Bruno. Sfogliando il cartellone emerge chiaramente come la gran parte delle iniziative sia frutto dell’impegno di associazioni, confraternite e realtà private, alle quali va il nostro sincero plauso per il lavoro svolto e per il contributo che continuano a offrire alla comunità. È proprio grazie alla passione e al sacrificio di questi soggetti che l’estate serrese riesce ad avere alcuni momenti di aggregazione. A loro vanno i nostri complimenti e il nostro ringraziamento”.



Diverso, invece, è il giudizio sull’azione dell’Amministrazione comunale, che “ancora una volta dimostra superficialità, approssimazione e una totale assenza di programmazione”. Ad avviso dell’opposizione, “una città come Serra San Bruno, che nel mese di agosto registra una significativa presenza di turisti e visitatori, meriterebbe un cartellone di ben altro spessore, capace di attrarre persone, valorizzare il territorio e sostenere concretamente le attività economiche locali”.

Da qui sorge qualche interrogativo: “è così che si intende rendere Serra una cittadina accogliente, attrattiva e realmente turistica? È questa l’idea di promozione del territorio che l’Amministrazione vuole trasmettere?”.



A tutto questo si aggiunge “un’altra grave mancanza: nel programma estivo non trovano adeguato spazio i tanti artisti, musicisti e talenti del nostro territorio, che rappresentano un patrimonio culturale da sostenere e valorizzare. Un’Amministrazione sensibile – secondo la minoranza – dovrebbe investire sulle proprie eccellenze, offrendo loro occasioni di visibilità e crescita, anziché relegarle ai margini”. In particolare, “il Comune avrebbe dovuto svolgere un ruolo di regia, costruendo un cartellone ricco, coordinato e all’altezza del prestigio di Serra San Bruno. Invece ci troviamo di fronte a un elenco di eventi in larga parte organizzati da altri, senza una vera impronta dell’Amministrazione comunale e senza una strategia complessiva per la promozione della città”.



Damiani, Tassone e Regio si dicono “certi che, anche quest’anno, la straordinaria bellezza di Serra San Bruno e il profondo legame che migliaia di nostri emigrati continuano a nutrire verso la propria terra faranno registrare, come sempre, un’importante presenza di visitatori durante il mese di agosto. È un fenomeno che si ripete puntualmente e che rappresenta il frutto dell’attrattività naturale della nostra città e dell’affetto di chi vi fa ritorno ogni estate, non certo il risultato della programmazione dell’Amministrazione comunale”. Per questo si augurano che “quest’anno il sindaco e gli amministratori ci risparmino i consueti post di Ferragosto con cui, puntualmente, cercano di attribuirsi meriti che non appartengono alla loro azione amministrativa”. Al contrario, “con un lavoro serio, una programmazione tempestiva e un calendario estivo ricco, qualificato e innovativo, si sarebbe potuto incrementare sensibilmente la presenza turistica e creare maggiori opportunità per l’economia locale. Un obiettivo che sarebbe stato ancora più raggiungibile considerando che oggi buona parte della Trasversale delle Serre è già percorribile da entrambi i versanti costieri, pur permanendo ritardi nel completamento definitivo di questa fondamentale infrastruttura strategica per il futuro della nostra cittadina”.



I rappresentanti dell’opposizione sostengono infine che “Serra San Bruno merita molto di più. Soprattutto “merita un’Amministrazione capace di programmare, di investire nella cultura, nel turismo e nelle proprie risorse umane, trasformando il periodo estivo in un’occasione di crescita e sviluppo per l’intera comunità e non nell’ennesima occasione mancata”