Serra, denuncia di Figliucci: “Con il pensionamento di Miceli rischia di scomparire il diritto alla salute”

“Di fronte a quanto sta accadendo all’ospedale San Bruno di Serra San Bruno, non è più possibile restare in silenzio. Il silenzio, oggi, è una responsabilità grave”. Il consigliere comunale Biagio Figliucci non ci sta a rimanere passivo e denuncia quella che ritiene l’ennesima privazione.

“Il prossimo pensionamento del dottor Michele Miceli, unico anestesista in servizio – sostiene l’esponente di minoranza – coincide di fatto con la chiusura dell’ospedale. Non una chiusura dichiarata, non un atto formale, ma una chiusura reale, tecnica, inevitabile. Senza anestesista non può esistere un Pronto soccorso, non possono funzionare i reparti, non può essere garantita alcuna emergenza. Questo non è un giudizio politico: è un dato sanitario oggettivo”.

Il consigliere di “Per Serra Insieme” sottolinea che “per anni il dottor Miceli ha assicurato, spesso in condizioni difficili e con carichi di lavoro enormi, un servizio essenziale per l’intero comprensorio delle Serre. Lo ha fatto con professionalità, spirito di sacrificio e un senso del dovere che merita rispetto e riconoscenza. A lui va un ringraziamento sincero e profondo, perché senza il suo impegno oggi il presidio ospedaliero sarebbe già un guscio vuoto”. Aggiunge però che “il ringraziamento non basta” perché “a fronte di una carenza strutturale di personale, il dottor Miceli ha più volte chiesto di poter proseguire il servizio fino al 72° anno di età, come consentito dalle nuove disposizioni regionali e come già avviene in molte altre realtà italiane. Una richiesta avanzata nell’interesse esclusivo della collettività, per garantire continuità assistenziale a un territorio montano, disagiato e fragile. La risposta è stata un diniego.

E, fatto ancora più grave, nessuna sostituzione è stata programmata”.

A questo punto Figliucci formula una domanda: “quale futuro si intende riservare alla sanità del comprensorio delle Serre?”.

“Qui – rimarca non si parla solo di un ospedale. Si parla del diritto alla salute di migliaia di cittadini, di anziani, di persone fragili, di emergenze tempo-dipendenti che non possono permettersi lunghi trasferimenti su strade di montagna. Si parla di un territorio che rischia di essere definitivamente abbandonato”. La cosa che fa pensare è che “mentre tutto questo accade, le Istituzioni tacciono. Tace l’Asp. Tace la Regione. Tacciono i Ministeri competenti. Un silenzio che pesa come una scelta. Un silenzio che lascia intendere che la progressiva desertificazione sanitaria delle aree interne sia considerata accettabile, forse inevitabile. Ma non lo è”.

Come consigliere comunale di minoranza del gruppo “Per Serra Insieme”, Figliucci non accetta che “il destino sanitario di un intero comprensorio venga deciso per inerzia, per mancanza di programmazione o, peggio, per indifferenza. Le Istituzioni tutte – Asp, Regione e Ministeri – hanno il dovere di intervenire ora, non quando sarà troppo tardi”. Perché – conclude – un ospedale non muore all’improvviso. Muore un servizio alla volta. E quando ci si accorge che è finita, spesso, non c’è più nulla da riaprire”.