Serra, Daniela Rabia e le sue “Tracce di futuro”: emozionante incontro sul mondo della disabilità

Frammenti di umanità, parole e gesti che coinvolgono, che toccano l’anima e spingono a superare ogni timidezza. Perché il linguaggio del cuore non ha età, né barriere, né confini. La presentazione del libro di Daniela Rabia “Tracce di futuro – Storia di una disabilità apparente”, svoltosi nella sala conferenze del Parco delle Serre, doveva rappresentare un “momento di apertura” dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno, come lo ha definito il direttore de “Il Meridio” Biagio La Rizza che ha moderato l’evento, in realtà è stata molto di più. È stata la scoperta di un mondo, anzi di più mondi: quello della disabilità, quello della letteratura, quello dell’esperienza di vita condivisa.

L’iniziativa – che ha visto la partecipazione attiva degli studenti della scuola media, delle associazioni del territorio, delle forze dell’ordine – è stata l’occasione per parlare, ascoltare, capire, confrontarsi.

Dopo i saluti di Antonio Serrao (in rappresentanza del commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo) e del sindaco Alfredo Barillari che ha registrato i risultati raggiunti in ambito sociale negli ultimi anni ed ha chiesto il contributo di ognuno per “migliorare” il contesto nel quale viviamo “anche per le persone con disabilità”, l’assistente sociale Rosaria Malvaso ha riepilogato gli assi fondanti del testo invitando a “riflettere sulla quotidianità” e a “valutare gli altri sulla base dei rapporti veri”.

Sentito, appassionato, coinvolgente l’intervento dell’autrice che ha suddiviso in tre sequenze il cammino illustrato nei singoli racconti del libro: il percorso, la fuga e la consapevolezza. Ha descritto con empatia e con uno spirito capace di trascinare “la bellezza della diversità in un mondo che ci vuole omologati”, ha abbattuto con riflessioni cariche di significato gli ostacoli ed i pregiudizi che impediscono l’uguaglianza, ha spiegato che “non ci sono cose giuste per tutti”. Ha trasmesso vive emozioni facendo respirare la sua commozione autentica quando ha sfiorato con la mente struggenti ricordi. Ha insegnato ad amare la lettura, ha spinto le assistenti sociali, gli educatori, la psicologa, i funzionari, gli studenti ed anche i docenti a sapere e a volere di più. Ha ricordato che un sogno è davvero per tutti.