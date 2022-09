Serra, Damiani per un nuovo Pd: “Siamo un punto di riferimento, con i giovani costruiremo un’alternativa a questa Amministrazione comunale”

“Partendo dai nostri valori di base, abbiamo deciso di avviare una rigenerazione non tanto e non solo dal punto di vista anagrafico quanto nel modo di pensare e di fare. È un cammino complesso e impegnativo, ma anche entusiasmante e coinvolgente”.

Il neosegretario del Circolo del Pd di Serra San Bruno, Biagio Damiani, nel commentare l’esito elettorale, ringrazia i dirigenti, gli attivisti, i simpatizzanti del Pd e gli elettori, che, “con la loro fiducia ed in un contesto difficile, hanno consentito al Pd di superare il 17% a livello locale”.

“Indipendentemente dal periodo e dalle tendenze del momento – afferma Damiani – il Pd è riuscito a porsi come punto di riferimento: c’è un gruppo serio, coeso, che non molla mai, che si confronta e interpreta le situazioni, che propone risposte per i cittadini e che può rappresentare una classe dirigente affidabile e lungimirante”.

Grande importanza, nella visione politica di Damiani, viene attribuita ai giovani, in quanto “fonte inesauribile di energia e autentico motore per una rinascita culturale, sociale ed economica”. Ma l’accorato appello Damiani lo rivolge a giovani e meno giovani: “le nuove generazioni hanno una ferma voglia di riscattare questa terra. Siamo aperti alle loro idee ed al loro contributo: invito loro e tutti coloro che hanno passione per la politica ed hanno a cuore le sorti del nostro territorio e della nostra comunità ad unirsi a noi per costruire un’alternativa forte a questa Amministrazione comunale che, al netto degli spot, ha fatto tornare indietro la nostra splendida cittadina sia nella gestione ordinaria sia nella programmazione. Noi – conclude – siamo il partito della condivisione e del ragionamento, abbiamo le carte in regola per proporci con successo alla guida di Serra”.