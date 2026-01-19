Serra, Damiani lancia il guanto della sfida: “L’Amministrazione ha perso il contatto con la gente, noi avremo un rapporto diretto con i cittadini”

La volontà è quella di “invertire la rotta”. Cambiare passo, atteggiamento, spirito. Il gruppo che sostiene Vincenzo Damiani in vista delle prossime elezioni comunali non alza i toni, ma usa parole ferme e segna i prossimi step. La data da cerchiare sul calendario è il 30 gennaio: a palazzo Chimirri sarà presentata la proposta politica ed esposto il simbolo. Ma, secondo quanto affermato da Luigi Tassone, “il dialogo con artigiani, imprenditori e associazioni è stato già intrapreso” e “forze nuove si stanno aggregando” con l’obiettivo di riprendere “il confronto”. Perché per l’ex primo cittadino “questa Amministrazione ha perso capacità di ascolto, è senza visione, è chiusa e vive alla giornata”. In più, “il sindaco non è riuscito ad organizzare la macchina amministrativa” e ciò “si ripercuote sui cittadini”. A suo avviso, la maggioranza punta solo “su annunci di lavori i cui finanziamenti sono stati intercettati negli anni precedenti”. L’alternativa è “una lista civica che va al di là dei partiti e rappresenta tutte le fasce sociali”.

Concetti ripresi da Domenico Dominelli, secondo il quale “non si deve partire dalle polemiche, ma dalle criticità e dalle cose da fare” per dare una svolta a “un paese che ora è senza regole, che vive nel disordine, tra l’incuria e l’abbandono”. Serve dunque “un approccio diametralmente opposto”: in questo senso “non faremo una campagna elettorale gridata, ma ragionata”, fondata su “un programma che s’incastonerà in una cornice di legalità”. Come ribadito da Raffaele Lo Iacono, l’intenzione non è quella di “fare la guerra a questi ragazzi che avevano buone intenzioni, ma che nei fatti hanno distrutto un paese che adesso è isolato e degradato, privo di visibilità politica”. Nella sua impostazione di pensiero, occorre fare molto di più di quello che si sta facendo perché “mancano le basi politiche e organizzative” e “l’Amministrazione è ridotta ad una grande Pro Loco che organizza fiere ed eventi, ma vive d’inerzia”. Sulla necessità di recuperare “un rapporto diretto con i cittadini”, dopo questi anni in cui “si è perso il contatto con la gente”, si è soffermato Vincenzo Damiani, che ha posto come priorità quella di “rovesciare il trend del processo di spopolamento” cominciando dal “ridare centralità a Serra” e “coinvolgere tutto l’hinterland nel processo di sviluppo”. Tante per il candidato a sindaco sono le azioni da compiere: “riavvicinare i giovani alla politica, investire nella scuola, migliorare la viabilità, riprendere le strutture sportive e principalmente la piscina, intervenire sul sistema idrico, garantire il diritto alla salute, curare e mettere a frutto la montagna rivalorizzandola dal punto di vista turistico e lavorativo, rimodulare e ridurre le imposte sulle seconde case”. Infine, una battuta sull’eventuale cambio di Provincia: “si può riflettere, ma solo dopo uno studio attento e ponderato”.