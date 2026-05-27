Serra, Damiani guarda al futuro: “Da questa esperienza deve partire un percorso nuovo”

Il candidato a sindaco – ora consigliere di minoranza Vincenzo Damiani – ha rivolto “un ringraziamento a tutti i cittadini che hanno scelto di sostenerci in questa competizione elettorale”, dedicando un pensiero principalmente “ai candidati della nostra lista, alle donne e agli uomini che hanno condiviso questo percorso con impegno, passione e spirito di servizio verso la nostra comunità”.

“Il risultato delle urne – ha spiegato Damiani – ha premiato il sindaco uscente, al quale rivolgo gli auguri di buon lavoro per il mandato che si appresta a guidare insieme alla nuova Amministrazione comunale. Noi continueremo a svolgere con serietà e responsabilità il ruolo che i cittadini ci hanno affidato, rappresentando in Consiglio comunale una presenza attenta, costruttiva e vicina ai bisogni del territorio”.

Il ragionamento ha toccato però il da farsi: “la politica non si esaurisce in una vittoria o in una sconfitta elettorale. Al contrario, crediamo che da questa esperienza debba partire un percorso nuovo, fondato sulla partecipazione, sull’ascolto e sulla rigenerazione di una proposta politica capace di guardare al futuro del nostro comune. Con i tre consiglieri di minoranza conquistati – ha concluso – continueremo a lavorare con determinazione, idee e senso delle istituzioni, nell’interesse esclusivo della comunità. Il nostro impegno va avanti”.