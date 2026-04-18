Serra, Damiani: “Basta propaganda, il paese merita rispetto e cura reale”

“Serra San Bruno continua purtroppo a presentarsi in condizioni di diffusa incuria e abbandono. È sufficiente percorrere le vie del centro storico per rendersi conto dello stato in cui versa l’ordinario: erbacce, pietre divelte, manutenzione assente. Una situazione che non può più essere ignorata e che rappresenta il segno tangibile di una gestione inefficace del territorio”.

Parole dure come pietre quelle che usa Vincenzo Damiani per biasimare l’operato dell’Amministrazione comunale accusata di raccontare un paese immaginario.

“Emblematica – sostiene al proposito il candidato a sindaco di ‘Rinascita Comune’ – è anche la condizione della struttura dell’ex carcere in località San Rocco, all’ingresso del paese, oggi completamente trascurata, con un’area verde trasformata in una vera e propria foresta. Un biglietto da visita indegno per la nostra comunità”. A suo avvio, “ancora più grave, in questo momento storico e in piena campagna elettorale, è assistere al tentativo di spacciare per interventi straordinari quelli che sono semplici e doverosi ripristini. I lavori attualmente in corso, eseguiti dalla ditta incaricata da Enel dopo aver causato danni alle strade e mesi di disagi ai cittadini, vengono oggi presentati come risultati dell’Amministrazione, quando in realtà evidenziano l’incapacità del Comune di programmare e gestire efficacemente gli interventi”. Damiani guarda all’ultimo lustro e sostiene che “in questi cinque anni abbiamo sentito parlare molto di cambiamento, annunciato e celebrato dall’attuale Amministrazione. Tuttavia, nei fatti, questo cambiamento non si è mai concretizzato. Oggi, a ridosso delle elezioni, assistiamo a una serie di iniziative tardive che appaiono più come operazioni di facciata che come un reale progetto di rilancio del paese”.

Damiani aggiunge però che “i cittadini di Serra San Bruno sono consapevoli e sanno distinguere tra propaganda e realtà. Meritano rispetto, trasparenza e soprattutto un’amministrazione capace di prendersi cura quotidianamente del territorio.

La lista ‘Rinascita Comune’, che mi onoro di guidare – conclude – si propone di restituire dignità al paese attraverso una gestione seria, programmata e concreta, che parta dalle esigenze reali della comunità e non da logiche elettorali. È tempo di cambiare davvero”.