Serra. Damiani: “Barillari governa da cinque anni e oggi finge di scoprire i problemi della sanità”

“Apprendo con stupore le recenti dichiarazioni del sindaco Barillari, che sembrano dimenticare un dato essenziale: egli guida questa città da oltre cinque anni”. Il candidato a sindaco Vincenzo Damiani critica il primo cittadino ed esprime il suo punto di vista sulle criticità concernenti l’ospedale di Serra San Bruno.



“Solo ieri – afferma Damiani – il sindaco ha denunciato la necessità di un nuovo anestesista per l’ospedale di Serra. Una richiesta legittima, ma che solleva una domanda inevitabile: dove era Barillari in tutti questi anni? Perché questa urgenza non è mai stata posta prima, con la stessa veemenza che oggi emerge in piena campagna elettorale”. Ancora: “Possibile che solo ora il sindaco abbia scoperto il pensionamento del dottor Miceli, attualmente unico anestesista in servizio presso il nostro nosocomio? Oggi Barillari prova a vestire i panni del passante indignato, recriminando servizi per i quali avrebbe dovuto battersi con determinazione durante tutto il suo mandato”.

Damiani prova inoltre a togliere eventuali alibi: “smetta di rifugiarsi continuamente nel passato: oltre cinque anni di amministrazione non sono certo pochi per mostrare almeno una parvenza di cambiamento, che allo stato dei fatti semplicemente non esiste. Smetta di raccontare una realtà che non corrisponde ai fatti e, nei pochi mesi che gli restano alla guida della città, provi ad adottare un approccio finalmente serio e responsabile”.

Ad avviso di Damiani, “nel merito della sua azione politica rispetto all’ospedale di Serra, il bilancio è quantomeno equivoco: un comportamento incoerente, fatto di ammiccamenti ai manager, proteste di facciata e atteggiamenti poco lineari, ben lontani da una reale e convinta difesa del presidio ospedaliero.

Sul futuro del nostro ospedale – conclude – è invece necessario aprire una discussione seria e trasparente con il commissario Occhiuto, mantenendo un dialogo costante e leale con i comitati cittadini che, in questi anni, hanno tenuto davvero accesa — loro sì — una battaglia autentica a difesa della sanità”.