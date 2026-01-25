Serra, Damiani ancora all’attacco: “ZTL confusa e vigilanza assente, così il paese è nel caos”

Anche se non ufficialmente, la campagna elettorale è aperta. Dopo i botta e risposta dei giorni scorsi, ecco la lettera aperta che il candidato a sindaco Vincenzo Damiani ha rivolto all’Amministrazione comunale e ai cittadini.

Damiani premette che “nel corso delle attività di ascolto e confronto con residenti, commercianti e operatori del centro storico, è emersa con sempre maggiore evidenza una situazione di criticità che ritengo doveroso portare all’attenzione pubblica” precisando di riferirsi, “in primo luogo, all’utilizzo nel centro storico di segnaletica luminosa di Zona a Traffico Limitato (ZTL) e di cartellonistica indicante la presenza di sistemi di videosorveglianza e controllo degli accessi, in un contesto in cui tali sistemi da anni non risulterebbero operativi né per finalità sanzionatorie né per finalità di sicurezza urbana”.

“Pur nella consapevolezza che una ZTL possa essere legittimamente istituita anche in assenza di sistemi automatici di rilevazione delle infrazioni – afferma – appare tuttavia necessario evidenziare alcuni profili che meritano un’attenta riflessione”.

Scendendo nei dettagli, Damiani specifica che “sotto il profilo della correttezza amministrativa e della trasparenza, la segnaletica stradale e informativa dovrebbe sempre rappresentare in modo veritiero e non equivoco la situazione reale. L’eventuale utilizzo di indicazioni che inducano il cittadino a ritenere attiva una videosorveglianza o un controllo sistematico dei transiti, laddove tali strumenti non siano effettivamente funzionanti, rischia di generare confusione e di compromettere il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni”.

A ciò si aggiunge “un ulteriore elemento di grave criticità gestionale, rappresentato dalla programmazione delle accensioni e delle chiusure della ZTL, che appare rigida, incoerente e priva di un minimo criterio legato alla reale fruizione del centro storico”.Damiani rimarca che “è stato infatti più volte riscontrato che la programmazione non prevede alcun adeguamento in occasione di festività infrasettimanali, con il paradosso che, mentre nelle domeniche ordinarie la ZTL risulta attiva, durante ricorrenze di particolare rilievo civile e religioso il corso principale rimane aperto al traffico veicolare. Emblematico, in tal senso, è quanto accaduto in occasione della recente festa dell’Immacolata Concezione, caduta di lunedì, quando il corso risultava regolarmente aperto alle auto, vanificando di fatto il senso stesso della ZTL in una giornata di elevata presenza di cittadini e visitatori”. Damiani insiste e asserisce che “tale gestione confusa si ripete, inoltre, durante tutto l’anno anche in circostanze opposte, quando condizioni meteorologiche avverse o intemperie rendono di fatto impraticabile la fruizione pedonale del centro, ma il corso viene ugualmente chiuso al traffico veicolare, arrecando disagi inutili a residenti, attività commerciali e servizi, senza alcun beneficio reale per la collettività”. A suo avviso, “queste scelte, prive di flessibilità e di buon senso amministrativo, contribuiscono a rafforzare la percezione di una ZTL gestita in modo meramente automatico, scollegata dalle esigenze reali della città e, in definitiva, dannosa sia per i cittadini che per il tessuto economico del centro storico”.

A ciò si somma “un tema ben più ampio e preoccupante, che riguarda il clima di crescente anarchia e disordine percepito in paese, conseguenza diretta di una ormai evidente carenza di vigilanza sul territorio”. In particolare, “numerosi cittadini segnalano quotidianamente violazioni delle regole di convivenza civile, infrazioni al codice della strada, occupazioni improprie degli spazi pubblici e una generale sensazione di assenza di controllo”.

Per Damiani “tale situazione appare strettamente connessa allo stato attuale del Corpo di Polizia municipale, che risulta di fatto ridotto a un comandante e a un ausiliario”. Questa dotazione è ritenuta “del tutto insufficiente a garantire un presidio minimo del territorio, tanto più in un centro storico che dovrebbe essere tutelato, regolato e reso sicuro attraverso una presenza costante e visibile delle istituzioni”. Secondo il candidato a sindaco, il personale è “insufficiente anche a garantire un servizio di viabilità durante i cortei funebri, che com’è noto per consuetudine si svolgono in contromano sul corso principale. In queste circostanze vedere parenti e amici della salma improvvisarsi per bloccare le auto che inconsapevoli vanno incontro al carro funebre è indecoroso e incivile”.

Alla luce di questa descrizione, Damiani pone un interrogativo: “come mai, nel corso di questi lunghi cinque anni di amministrazione, non è mai stato bandito un concorso pubblico per il rafforzamento del Corpo di Polizia municipale, nonostante l’esistenza di norme straordinarie che consentono anche ai Comuni in dissesto finanziario di procedere ad assunzioni nei settori essenziali, tra cui proprio la vigilanza urbana?”. Il dato di fondo è che “la sicurezza, il rispetto delle regole e la vivibilità degli spazi pubblici non possono essere affidati a segnaletiche simboliche, a programmazioni rigide e incoerenti o a strumenti meramente dichiarativi, ma richiedono personale, programmazione intelligente e scelte amministrative responsabili”.

Damiani ritiene che “il centro storico e l’intero territorio comunale meritino politiche serie, strumenti realmente funzionanti, un corpo di vigilanza adeguato e una gestione della ZTL fondata sul buon senso, sull’ascolto dei cittadini e sulla coerenza tra decisioni e realtà quotidiana. La sicurezza e l’ordine non si improvvisano: si governano”. Damiani conclude le sue considerazioni “con spirito costruttivo e nell’interesse esclusivo della collettività” auspicando che “questi temi possano essere finalmente affrontati con la chiarezza e la responsabilità che meritano”.