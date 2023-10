Serra, dal 1° novembre scatta l’obbligo di esposizione dei mastelli per la raccolta differenziata

Nell’ottica di perfezionare ulteriormente il sistema di raccolta differenziata (la cui percentuale si è assestata sul 65%), il Comune di Serra San Bruno ha predisposto nuovi dettami a partire dal 1° novembre. Con l’entrata del prossimo mese, infatti, sarà obbligatoria (sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche) l’esposizione dei mastelli al cui interno i rifiuti andranno depositati dalle ore 21 del giorno precedente. È fatto divieto di utilizzare per il conferimento contenitori diversi da quelli forniti dal gestore dei servizi di igiene urbana. Una volta avvenuto il ritiro dei rifiuti da parte del personale addetto, si dovrà custodire i mastelli all’interno delle aree di proprietà, in un luogo non accessibile a terzi al fine di evitare manomissioni o alterazioni, provvedendo alla pulizia e alla corretta conservazione. Il ritiro dei mastelli è ancora possibile nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 12, presso l’ex mercato coperto.