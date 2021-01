Serra, da lunedì gli studenti della scuola elementare e della media torneranno in classe

Il Collegio dei docenti dell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi”, in considerazione delle disposizioni governative e valutato l’andamento dello scenario epidemiologico che non riporta un significativo aumento dei contagi da Covid-19 e dopo l’interlocutore con l’Amministrazione comunale, ha deciso che da lunedì 18 gennaio gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Serra San Bruno torneranno in aula. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dalle condizioni meteo: le previsioni parlano, infatti, di possibili nevicate. Riprenderanno, quindi, le lezioni in presenza: gli studenti tenteranno, insieme al personale scolastico, di rivivere la normalità che precedeva la pandemia.