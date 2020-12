Serra, da domani riprende il mercato settimanale

Il rientro in Zona arancione, determinato dall’abbassamento della curva epidemiologica, ha spinto il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, ad adottare una nuova ordinanza, in revoca di quella del 4 novembre con la quale veniva disposta la sospensione del mercato settimanale. Dunque, da domani sarà nuovamente possibile effettuare degli acquisti nel mercato all’aperto di piazza Nicola Calipari rispettando comunque le regole poste in essere per il contenimento del contagio da Covid-19.