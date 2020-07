Serra. Croce Rossa senza sede, disagi nello svolgimento delle attività

Difficoltà nella prestazione delle attività sono segnalate dai volontari della Croce Rossa di Serra San Bruno. Le criticità derivano dalla mancanza di una sede, ormai da marzo 2018, quando l’edificio di Corso Umberto I (ex scuola elementare di Spinetto) fu dichiarato inagibile.

“Nelle ultime settimane, abbiamo ricevuto circa 450 kg di pasta e 450 litri di latte – sostengono i volontari – ma abbiamo dovuto affrontare problemi sia nella sistemazione temporanea dei generi alimentari sia nella successiva distribuzione. Non è pensabile agire per molto tempo in queste condizioni, senza un punto di appoggio. La nostra attività, soprattutto in un territorio che presenta un ritardo di sviluppo, potrebbe essere preziosa, ma purtroppo dobbiamo fare i salti mortali. Invitiamo pertanto le Istituzioni a sostenere questa giusta causa che va nella direzione di aiutare i più deboli in maniera del tutto disinteressata”.

La Croce Rossa, unitamente alle altre associazioni di volontariato presenti nella città della Certosa, svolge un ruolo che la comunità riconosce come importante dal punto di vista civile e sociale.