Serra, crescono i dubbi sulla riapertura della piscina: deserta la gara per l’affidamento del servizio

Crescono le incertezze in relazione alla possibilità di svolgere attività sportive per i cittadini delle Serre. È infatti andata deserta la gara concernente l’avviso pubblico per “l’affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria della piscina comunale e delle strutture polisportive annesse site in via San Brunone di Colonia”.

Era prevista la procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma nessuna offerta è stata presentata. La speranza è che una soluzione venga trovata al più presto per consentire pratiche importanti dal punto di vista della salute, oltre che dello svago.