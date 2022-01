Serra, crescono i contagi: il mercato rimane sospeso

La diffusione impetuosa del Covid ha spinto il sindaco Alfredo Barillari ad emettere un’ordinanza per disporre la sospensione del mercato settimanale del giovedì. Il primo cittadino ha adottato la misura restrittiva prendendo atto che, “nel territorio di Serra San Bruno, la situazione desta notevole preoccupazione a causa dell’aumento dei contagi, tant’è che sono stati organizzati controlli specifici finalizzati al rispetto delle misure di contenimento all’interno delle attività dei pubblici esercizi del commercio al dettaglio e delle medie strutture di vendita”. Il provvedimento tiene inoltre conto della “situazione in cui versano i presidi ospedalieri si è aggravata” per via delle “saturazioni dei posti letto occupati in area medica e terapia intensiva”. Dunque, prosegue l’atteggiamento di cautela concretizzatosi anche con la disposizione della dad per gli studenti.