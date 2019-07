Serra, costruzione impianto di carburanti in via della Pace: richiesto il rinvio a giudizio per Muzzì, Lo Coco e Mandaliti

Continua ad avere ripercussioni la vicenda relativa alla costruzione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione in via della Pace.

LA VICENDA Ricky Anthony Muzzì aveva ottenuto il rilascio del permesso di costruire n. 5 del 7 maggio 2015 relativo alla realizzazione dell’impianto, trovando l’opposizione della “Schiavello Carburanti”, che gestisce due impianti di distribuzione carburanti nel territorio comunale, che aveva chiesto al Comune il ritiro in autotutela del permesso di costruire, “essenzialmente in relazione all’ubicazione dell’impianto in zona a rischio idraulico R4, interessando anche l’Autorità di bacino regionale”.

Richiesta che, però, non aveva convinto il responsabile del Settore Urbanistica Graziano Mandaliti che aveva comunicato che “a seguito di verifiche non sono emersi motivi d’illegittimità, nel contempo revocando l’invito dato al controinteressato a non avviare i lavori”.

Erano seguiti il ricorso al Tar da parte della “Schiavello Carburanti”, con l’accoglimento della domanda e quindi l’annullamento del “diniego di annullamento in autotutela” ed il controricorso di Muzzì al Consiglio di Stato, con l’organo di secondo grado che aveva dichiarato “in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso proposto in primo grado e i relativi motivi aggiunti, restando ovviamente salvi i poteri delle Autorità amministrative, comunale e regionale, in ordine a ogni profilo di legittimità del titolo edilizio”.

La “Schiavello Carburanti” aveva a questo punto diramato una nota stampa (ri)denunciando “abusi e violazioni” e sottolineando gli aspetti penali. In particolare, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, la “Schiavello Carburanti” aveva affermato che “il terreno oggetto del rilascio del permesso a costruire rilasciato dal Comune di Serra San Bruno ricadeva e continua a ricadere in zona a rischio idraulico e idrogeologico R4, come ampiamente certificato dagli organi competenti, vedi pareri Autorità di Bacino Regionale del 2015, quindi sotto vincolo edilizio grave; per tale ragione, cosa non certamente di poco conto, è stato rilasciato permesso di costruire illegittimo anche sulla base di gravi dichiarazioni, asseverate false, dei tecnici del Muzzì non riscontrate a norma di legge dal tecnico comunale; il terreno e i lavori eseguiti sullo stesso restano sotto sequestro penale, come restano iscritti nel registro degli indagati il tecnico comunale, geometra Graziano Mandaliti, il progettista e direttore dei lavori, architetto Claudia Lococo, e il proprietario del terreno e delle opere realizzate sullo stesso; tutti gli abusi e le violazione ad oggi commessi restano intatti e nulla modifica la sentenza del Consiglio di Stato”.

LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO In merito al procedimento è stata ora esercitata “l’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio con udienza fissata al 3 ottobre 2019 dinnanzi al Gup” nei confronti Muzzì, Lo Coco e Mandaliti.