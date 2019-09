Serra, costituita l’organizzazione di volontariato “Augustus”: il gruppo di Protezione civile pronto per le attività

È stata formalmente costituita l’organizzazione di volontariato “Augustus” di Serra San Bruno, che annovera fra i suoi principali scopi “le attività di Protezione civile, gli interventi socio-assistenziali, sociali e socio-sanitari, il miglioramento della qualità della vita, la promozione dei diritti delle persone, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, la protezione del paesaggio e della natura, la tutela e la valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, la diffusione dell’attività sportiva, favorendo il collegamento tra lo sport e la famiglia, l’ambiente, le istituzioni educative sociali e sanitarie, contribuendo all’educazione ed alla tutela ambientale del patrimonio”.



Presidente dell’associazione, che ha cominciato a lavorare in sinergia con il Coordinamento nazionale “Augustus” e con l’Amministrazione comunale, è Antonio Carchidi, che sarà coadiuvato da un’organo di amministrazione composto da Nazzareno Speziale, Giovanni Vallelunga, Luciano Tassone, Alessio Silipo, Domenico Figliuzzi, Giuseppe Timpano, Angelo Raffaele Carrera e Pietro Albano. Durante la fase costitutiva, i soci sono stati tecnicamente sostenuto dall’assessore allo Sport Francesco De Caria. Ai soci fondatori potranno aggiungersi “tutti coloro che vogliono dare un contributo per il raggiungimento delle finalità statutarie, che vogliono spendersi per il prossimo che versa in condizioni di difficoltà e per la crescita sociale”.

“Da parte nostra – ha commentato l’assessore De Caria – ci sarà sempre il massimo sostegno verso quelle associazioni che si propongono nobili scopi e che rappresentano un momento di sano civismo. Quello della Protezione civile, in particolare, è un settore delicato che necessita della più sana passione civile e che costituisce al tempo stesso un motivo d’orgoglio per la comunità”.