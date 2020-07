Serra. Coronavirus, tampone negativo per le 5 persone poste in quarantena obbligatoria

È risultato negativo il tampone per le 5 persone di Serra San Bruno che avevano avuto contatti con l’uomo di Spadola colpito da Coronavirus (ma asintomatico). A comunicare l’esito è una delle persone che avevano effettuato il test e che, per come dispone la procedura, erano state poste in quarantena obbligatoria. Dunque, nella città della Certosa al momento non c’è alcuna persona affetta da Covid-19.