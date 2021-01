Serra, controlli anti-Covid: comminate diverse sanzioni negli ultimi giorni

Il possibile avvio della “terza ondata” di contagi da Covid-19 – anche se la seconda non è mai terminata – impone di mantenere alta l’attenzione e di continuare a rispettare le regole. I nuovi focolai di Fabrizia, Piscopio e Monterosso dimostrano, infatti, che basta poco per far ricadere intere comunità in piena emergenza.

Costantemente al lavoro sono i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, guidati dal capitano Marco Di Caprio, che hanno intensificato i controlli provvedendo a comminare sanzioni nei confronti dei trasgressori della normativa anti-Covid. Negli ultimi giorni, sono state una ventina le multe da 400 euro ciascuna a carico di soggetti che non hanno rispettato le disposizioni governative.

Dunque, al di là del “colore” del territorio di appartenenza, è necessario continuare ad osservare le prescrizioni anti-Coronavirus.