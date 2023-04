Serra, controffensiva della maggioranza: “La confusione è nell’opposizione, le nostre idee sono chiare”

“La neonata opposizione ce la sta mettendo proprio tutta nel dimostrare la pochezza politica che la caratterizza”. La maggioranza mette subito in atto la controffensiva e reagisce agli attacchi della controparte sottolineando le responsabilità dei periodi precedenti.

“Dopo la prima uscita a vuoto sullo stato dell’arte del dissesto – sostengono gli amministratori rivolgendosi alla minoranza – tira fuori dal cilindro il solito mantra de ‘l’inadeguatezza amministrava’ e la presunta ‘confusione’ dell’attuale maggioranza facendo riferimento a corrispondenza ‘interna’ con dirigenti e dipendenti a cui non ci risulta abbiano fatto accesso. Peccato che l’Amministrazione abbia le idee fin troppo chiare e ed è determinata a mettere ordine e trovare risposte laddove la grande ‘competenza’ e ‘capacità’ amministrativa di chi ci ha preceduto ha creato situazioni ambigue e dannose per la comunità”. Dunque, la maggioranza accetta la sfida ponendola sul piano politico: “come nel passato – afferma – si ha bisogno di ricorrere a ‘stampelle politiche’ pur di mantenersi a galla. Infatti, se di confusione si vuole parlare, bisogna riferirsi a quella politica di cui sembra essere affetta l’attuale opposizione: i due ex candidati a sindaco che hanno visto sgretolare le rispettive liste nel giro di pochi mesi si alleano in un’unica squadra, mentre chi era riuscito a diventare prima sindaco e poi consigliere regionale grazie al proprio ‘padre politico’, rimasto orfano dopo averlo tradito, addirittura si allea con chi ha sempre bollato come populista (per non aggiungere altro)”.

Da qui nasce un avvertimento: “si mettano l’animo in pace, l’unità del nostro gruppo e il lavoro che stiamo portando avanti sono evidenti. Abbiamo ereditato una cittadina con mini discariche in pieno centro e abbiamo riconsegnato ai serresi una cittadina pulita e decorosa; abbiamo ereditato milioni di euro di debiti e stiamo portando ai serresi milioni di finanziamenti e cercando di risanare le finanze dell’Ente.

Perciò – proseguono ancora gli amministratori – che continuino insieme appassionatamente il loro percorso, perché noi siamo certi che nel presente e nel futuro di Serra c’è e ci sarà una classe dirigente attenta alle problematiche dei cittadini e capace di scelte coraggiose anche in completa rottura con le logiche del passato”. Nella conclusione viene sottolineata la diversità di vedute e prospettive: “mentre loro si sentono già in campagna elettorale, l’attuale Amministrazione ha testa e cuore sulla realizzazione di fatti da condividere con la propria cittadinanza”.