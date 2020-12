Serra, consegnati ai bambini del Reparto di Pediatria di Vibo Valentia e dell’Istituto “Palazzolo” di Catanzaro i “regali sospesi”

I volontari dell’Aval hanno provveduto a consegnare i “regali sospesi” alle bambine ed ai bambini del Reparto di Pediatria di Vibo Valentia e dell’Istituto “Palazzolo” di Catanzaro. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’asilo nido “Topolinia”, consentiva di acquistare dei giochi e degli indumenti in forma anonima da donare poi ai bambini che più hanno bisogno di un sorriso.

È stato un momento di condivisione e di spensieratezza non solo per chi ha ricevuto, ma anche per chi ha comprato e per chi ha consegnato i regali.

L’iniziativa conferma che, nei momenti di difficoltà, emerge la generosità e la voglia di aiutare coloro che più soffrono.