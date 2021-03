Serra. Conferimenti bloccati: domani non ci sarà il ritiro dei rifiuti indifferenziati

Continua ad essere problematica la situazione relativa al conferimento dei rifiuti in discarica in Calabria. Il nuovo blocco degli “scarichi” costringe a fermare anche il ritiro presso le abitazioni dei rifiuti indifferenziati. Per questo motivo, domani non ci sarà la consueta raccolta dei “sacchi neri”: i cittadini non dovranno pertanto esporre i rifiuti nella speranza che la questione sia risolta al presto e che si torni alla normalità già dalla prossima settimana.