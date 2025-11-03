Serra, concluse “Le Giornate della Castagna e del Vino”

Si è conclusa la terza edizione de “Le Giornate della Castagna e del Vino” organizzata da volontari e soci di “Incrociamenti”. Pur in un crescendo di momenti avversi – sia in relazione alle condizioni meteorologiche che alle circostanze luttuose sconvolgenti per l’intera comunità che hanno consigliato uno svolgimento sottotono e consono alle note vicende delle giovani vite stroncate da un destino crudele – l’evento non ha mancato di ripetere i successi nelle sue espressioni culturali, enogastronomiche e anche attrattive sebbene queste ultime tenute solo parzialmente. Al proposito è da sottolineare il contributo di tipo didattico alberghiero fornito da docenti e alunni delle prime classi dell’Istituto d’istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno o di chi, tra i produttori locali, ha ben pensato di devolvere in beneficenza il ricavato dalla vendita dei propri prodotti. O ancora, le prelibatezze dei pasticcieri locali create per l’occasione e che hanno abbagliato gli occhi e deliziato i palati di visitatori e consumatori. I promotori hanno rivolto “doverosi ringraziamenti a quanti hanno ritenuto di sostenerci, ai patrocinatori dell’evento a iniziare dal Comune di Serra San Bruno, alla Presidenza del Consiglio regionale, al Parco regionale delle Serre, a Calabria Verde, al Gal Serre Vibonesi (con il Gal è stato sottoscritto un protocollo d’intesa in applicazione al PSR misura 19.3), agli espositori, all’associazione Femmina, che con la loro sensibilità hanno consentito anche quest’anno la buona riuscita di questa importante manifestazione collettiva”. Molto apprezzate infine le caldarroste derivate dalla squisitezza delle castagne locali e sfornate dal protagonista delle Giornate, “Lu Pastidharu”.