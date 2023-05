Serra, conclusa la settimana della legalità: gli studenti dell’Istituto “Einaudi” a confronto con i procuratori della Repubblica

Si è conclusa sabato 27 scorso la settimana dedicata al tema della legalità e che ha visto direttamente coinvolti, in due eventi differenti, gli alunni e i docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno. Il primo incontro ha avuto luogo nella mattinata di venerdì, presso Palazzo Chimirri, dove, alla presenza del procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo, del sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari, del vicesindaco Rosanna Federico, del rappresentante dell’associazione “Libera” Giuseppe Borrelli, dei rappresentanti dell’arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, e in cui ha svolto il ruolo di moderatore il giornalista Sergio Pelaia, si è svolto l’evento “La legalità vista con gli occhi dei ragazzi”. Si è trattato di un incontro particolarmente formativo, durante il quale vari sono stati i dibattiti che hanno avuto come fattore comune non di certo la solita retorica, bensì la consapevolezza, la praticità, quella cittadinanza attiva di cui si sono fatti diretti interpreti i rappresentanti delle istituzioni e gli studenti. Questi ultimi, guidati sia dai docenti responsabili dell’insegnamento dell’educazione civica che dai coordinatori del progetto Pon “Esempio e testimonianza funzionano sempre” hanno realizzato dei lavori che, elaborati attraverso l’uso di Power Point, cartelloni, relazioni hanno affrontato temi riguardanti la legalità in senso lato e i nostri territori. A tal proposito particolarmente interessante sono stati il brano musicale dedicato al giovanissimo Filippo Ceravolo, e di cui i ragazzi hanno curato anche l’accompagnamento musicale, quello in ricordo di Rita Atria e a cui si sono aggiunti altri elaborati inerenti i principi costituzionali e la dicotomia con la subcultura mafiosa. Gli studenti, appartenenti all’indirizzo liceale (IV A), tecnico (IV A/B, V A/B AFM) e professionale (IV A) hanno dimostrato di aver contezza dei principi della legalità e di possedere le competenze apprese a scuola nell’ambito della cittadinanza attiva. E per portare a termine l’impegno che l’Istituto “Einaudi” ha preso relativamente a questa importante, nonché, attuale tematica, sabato, una delegazione di studenti con i loro professori si sono recati presso il teatro comunale di Catanzaro, dove hanno preso parte all’incontro con il procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri e con Antonio Nicaso. Qui gli alunni, dopo aver letto e analizzato il libro “Fuori dai confini”, nell’ambito del progetto “Gutenberg”, hanno avuto la possibilità di dialogare con i due autori. Si è trattato, nella fattispecie, di un evento che, aperto ad altre scolaresche del Catanzarese, ha messo al centro, ancora una volta, i discenti. I due eventi sono stati soltanto gli ultimi di una serie che l’Istituto serrese ha dedicato a queste tematiche e tra cui possiamo annoverare quella svoltasi il 21 marzo scorso, in occasione della Giornata dedicata alle vittime innocenti di mafia, durante la quale, presso i locali della scuola, è stato ospite il magistrato della Dda di Catanzaro Vincenzo Capomolla. Anche in questo caso i ragazzi delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi hanno avuto modo di essere parte attiva in un incontro che ha concesso loro di sviscerare argomenti con cui si ha quotidianamente un legame all’interno del contesto scolastico e non. La scuola, per svolgere realmente un ruolo educativo, deve concedere ai propri discenti la possibilità di entrare direttamente in contatto con chi il mondo e determinate problematiche li vive quotidianamente: sono state queste le motivazioni che hanno spinto l’ “Einaudi” ad investire tempo e studio per la realizzazione di tali attività.