Serra, conclusa  la “II Fiera di Meccanizzazione e Vivaistica Forestale”: il valore del bosco tra presente e futuro [FOTO]

Si è conclusa nei giorni scorsi la “II Fiera di Meccanizzazione e Vivaistica Forestale”, evento espositivo accompagnato da convegni e seminari, che hanno avuto luogo a Serra San Bruno. Sono stati tre giorni intensi e molto importanti per tutto il comparto forestale e tutte le attività ad esso connesse. La parte espositiva ha raccolto un riscontro positivo confermato dalle numerose presenze accorse in piazza Calipari soprattutto nei giorni di sabato e domenica: molte persone sono state attratte dai mezzi usati nel comparto forestale. Difatti lo scopo di questa sezione era proprio quello di portare a conoscenza di tutti quelli che sono i mezzi utilizzati per la lavorazione del bosco, dalle prime fasi (ovvero quelle di abbattimento) fino alle ultime in cui il prodotto ancora grezzo viene portato via dal bosco per ricevere le successive lavorazioni.



Nei giorni di venerdì e sabato pomeriggio invece, i convegni e le sessioni di discussione hanno coinvolto, in maniera del tutto unico per le aree interne e montane, tutti gli attori che partecipano alla filiera del legno che rappresenta la spina dorsale dell’economia delle aree interne e montane. Nel pomeriggio di venerdì gli argomenti trattati sono stati la meccanizzazione forestale e la pianificazione del territorio che, grazie all’ opera dei dottori agronomi e forestali, rappresentano l’unica strada percorribile per una gestione attenta e coscienziosa del nostro patrimonio boschivo. Gli interventi sono stati moderati dal sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari prima e dal presidente della Federazione regionale dei dottori Agronomi e Forestali Antonino Sgrò poi, per vedere gli interventi di Alfonso Grillo (commissario del Parco delle Serre), Giacomo Giovinazzo (dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari), Pallaria Domenico (dirigente generale del Dipartimento Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione Difesa del Suolo), Giuseppe Oliva (commissario straordinario Calabria Verde), Stefano Poeta (presidente dell’Epap, di Lina Pecora (consigliere Conaf) e Rocco Pelle (comandante regionale dei Carabinieri Forestali Biodiversità).

Di carattere tecnico-scientifico le conclusioni con gli interventi dei docenti dell’Università di Agraria Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Bombino, Carmelo Musarella e Giuseppe Modica. Nel pomeriggio di sabato invece gli appuntamenti convegnistici si sono spostati sul tema di vivaistica forestale, coinvolgendo i referenti delle Regioni Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata, Campanie e Molise. Gli interventi hanno coinvolto anche la referente del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Mipaaf Immacolata Librandi, il presidente della Fondazione Alberitalia Marco Marchetti, il presidente dell’Associazione nazionale Attività regionali forestali Giustino Mezzalira, il professore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Andrea Proto e il consigliere dell’Associazione Vivaisti Forestali Francesco Fazio. Insomma la platea, tutta unita in difesa, tutela e valorizzazione della filiera del legno, è stata di primo piano e di grande rilievo, confermando così l’importanza di avere sempre e comunque le migliori professionalità disponibili ed unite in uno sforzo comune di dare lo slancio necessario al settore forestale. Durante i dibattiti, è emersa la volontà di tutti gli attori di collaborare e partecipare in maniera fattiva al rilancio del settore, per poterlo elevare attraverso la professionalità di tutti al posto di primo piano che merita. Al centro di tutto, infatti, ruota la figura del dottore forestale e dell’agronomo, che sono le uniche figure che possono gestire in maniera consapevole le risorse forestali, supportate dall’Università, dalla Regione Calabria, dagli Ordini territoriali di competenza, insieme al ruolo di controllo e tutela del Parco e dei Carabinieri Forestali. Un’attenzione particolare è stata dedicata agli studenti della scuola primaria di primo e secondo grado perché, attraverso la loro sensibilità ed educazione, passa il futuro, che è di fatto nelle loro mani.